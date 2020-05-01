В марте дефицит платежного баланса составил $1,8 млрд

Сводный платежный баланс Украины по итогам марта 2020 года был сведен с дефицитом в размере $1,8 млрд. В этом же месяце 2019-го сумма профицита составила $ 645 млн. Дефицит текущего счета платежного баланса в позапрошлом месяце составил почти $390 млн. Этот показатель в 1,4 раза меньше, чем в марте прошлого года, когда он составлял $526 млн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

Экспорт товаров упал на 3,7% (в феврале наблюдался рост в размере 1,7%), а импорт — на 4,6% (в феврале — на 5,2%, а если не учитывать растаможку авто с иностранной регистрацией в начале прошлого года, то остался на уровне 2019-го).

Что касается первого квартала 2020 года, то профицит текущего счета составил $244 млн. В первом квартале прошлого года показатель составил $150 млн. Экспорт товаров составил $3,8 млрд, а импорт — $4,6 млрд.

Стоит также отметить, что энергетический импорт упал на 10,6%, неэнергетический — на 3,4%. Профицит торговли услугами вырос до $436 млн (против $152 млн в марте 2019 года). Причина — на 21,6% уменьшился импорт услуг из-за сокращения на 30,7% расходов тех, кто путешествует за границу.