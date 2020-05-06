Заработки на карантине: где искать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на конец апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек, что на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года.
Антикризисная инструкция от Finance.ua
На период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен. Где же можно заработать во время карантина, об этом сообщает Work.ua.
Оператор контакт-центра
Оператора контакт-центра ищут в Харькове, Никополе и Сумах в компании Global Bilgi. Предлагают гибкий график работы, официальное трудоустройство.
Автор текстов студенческих работ
Зарплата от $500. Уровень дохода зависит от объема выполненной работы. Возможно работать от 3 ч. в день. Ищут человека с дипломом о высшем образовании.
Векторный иллюстратор для стоков
Нужно рисовать заказ по эскизам. Каждое задание стоит $14. Общий доход зависит от вас. Берите столько работы, сколько сможете выполнить вовремя и качественно.
Водитель в такси
Владельцы авто могут подрабатывать в свободное время таксистами. Есть возможность выбрать работодателя, условия которого вам больше всего подходят.
Бариста
Компании Aroma Kava нужен бариста. Предлагают гибкий рабочий график. Опыт работы не имеет значения. Платить обещают 9-12 тыс. грн.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)Вчера, 21:00 - 1107 6
Министр финансов объяснил причину смены программы МВФВчера, 15:17 - 942 6
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 2850 3
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 1855 3
СБУ выявила вмешательства в работу информационных систем НалоговойВчера, 16:44 - 532 3
monobank запустил новый сервис накопления «Банка» (видео)Вчера, 15:15 - 4163 3
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 2850 3
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары2 ч. назад - 2263
После карантина откроются не все: какой бизнес в Украине пострадал сильнее всегоВчера, 13:00 - 2185
НБУ показал, сколько поддельных банкнот было изъято в 2019 году (инфографика)Вчера, 14:03 - 2080
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineПозавчера, 11:15 - 1178
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 889 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 2490 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2049 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1760 2