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Заработки на карантине: где искать

Заработки на карантине: где искать

По состоянию на конец апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек, что на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года.

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На период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен. Где же можно заработать во время карантина, об этом сообщает Work.ua.

Оператор контакт-центра

Оператора контакт-центра ищут в Харькове, Никополе и Сумах в компании Global Bilgi. Предлагают гибкий график работы, официальное трудоустройство.

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Зарплата от $500. Уровень дохода зависит от объема выполненной работы. Возможно работать от 3 ч. в день. Ищут человека с дипломом о высшем образовании.

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Нужно рисовать заказ по эскизам. Каждое задание стоит $14. Общий доход зависит от вас. Берите столько работы, сколько сможете выполнить вовремя и качественно.

Водитель в такси

Владельцы авто могут подрабатывать в свободное время таксистами. Есть возможность выбрать работодателя, условия которого вам больше всего подходят.

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Компании Aroma Kava нужен бариста. Предлагают гибкий рабочий график. Опыт работы не имеет значения. Платить обещают 9-12 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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