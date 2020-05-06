Заработки на карантине: где искать

По состоянию на конец апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек, что на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года.

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На период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен. Где же можно заработать во время карантина, об этом сообщает Work.ua.

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Справка Finance.ua:

В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.

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