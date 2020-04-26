Рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилось на 118 с 8002 до 7884 отделений.

Больше всего отделений ранее в государственных “Ощадбанке” (2271) и “Приватбанке” (1891). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом “Райффайзен Банк Аваль” (479) и “УкрСиббанк” (283). Замыкает пятерку государственный “Укргазбанк” (257).



Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

По данным НБУ , в середине апреля в условиях карантина продолжали работать в штатном режиме около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов. При этом приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей, и тех, которые находятся в недоступных зданиях.

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год уменьшилось на 507 – с 8509 до 8002 отделений.

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