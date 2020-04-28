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Международная организация труда подсчитала потери от пандемии

Международная организация труда подсчитала потери от пандемии

Из-за пандемии коронавируса как минимум 1,5 миллиарда сотрудников сферы розничной торговли, производства и продовольственного обслуживания оказались под угрозой оcтаться без средств к существованию. Об этом заявила Международная организация труда, пишет Сегодня.

“Для миллионов работников мира отсутствие дохода означает – ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат. У них нет сбережений и доступа к кредитам”, – полагают в организации.

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Там считают, что наибольшему риску подвергаются лица, которые трудятся нелегально, без официального оформления.

При этом уже в течение первого месяца развертывания пандемии 2 миллиона неформальных работников столкнулись со снижением заработной платы в среднем на 60% в их странах.

Ранее Finance.ua писал, что по расчетам МВФ из-за пандемии валовой внутренний продукт мира в 2020-2021 годах может недосчитаться около 9 триллионов долларов.

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По материалам Сегодня
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