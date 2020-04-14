Мировая экономика может потерять $9 трлн из-за коронавируса — МВФ

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Из-за пандемии коронавируса валовой внутренний продукт мира в 2020-2021 годах может недосчитаться около 9 триллионов долларов.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован во время вебинара, организованного компанией Deloitte.
“Из-за того, что восстановление (экономики. – Ред.) будет неполным в 2021 году, совокупные потери мирового ВВП за 2020-2021 годы от пандемии могут составить около 9 триллионов долларов — это больше, чем ВВП Японии и Германии вместе взятые», — сообщил Рашкован.
Он отметил, что, по расчетам МВФ, эффект от экономического кризиса, который вызвал коронавирус, будет ощутимым до 2025 года.
Данные падения экономики мира на 9 триллионов долларов закладываются в базовый сценарий МВФ, согласно которому пандемию коронавируса удастся обуздать до середины 2020 года. В случае же, если она затянется на дольше, то последствия для мировой экономики станут гораздо более серьезными.
«В менее оптимистичном сценарии, если пандемию не удастся сдержать в первом полугодии 2020 года, мировая экономика может снизиться на 6%, а в случае перехода шоков пандемии на 2021 год, мировая экономика в 2021 году может упасть еще на 8%», — добавил представитель МВФ.
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