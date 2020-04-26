ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грн

Пенсии более 5 тыс. грн получают лишь 12% от общего числа пенсионеров.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

Распределение пенсионеров по размеру пенсии:

до 1400 грн – 0,7%, 76 166 человек, средняя пенсия – 931,39 грн;

от 1401 до 1500 грн – 0,01%, 1 609 человек, средняя пенсия – 1 449,35 грн;

от 1501 до 2000 грн – 33,4%, 3 762 341 человек, средняя пенсия – 1 833,84 грн;

от 2001 до 3000 грн – 33,2%, 3 747 115 человек, средняя пенсия – 2 421,55 грн;

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от 3001 до 4000 грн – 13,6%, 1 532 423 человек, средняя пенсия – 3 439,65 грн;

от 4001 до 5000 грн – 6,8%, 771 649 человек, средняя пенсия – 4 447,7 грн;

от 5001 до 10 000 грн – 9,9%, 1 112 118 человек, средняя пенсия – 6 764,02 грн,

более 10000 грн – 2,4%, 264 906 человек, средняя пенсия – 13 023,66 грн.



Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

С 20 апреля всем украинским пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен, выплачена “коронавирусная” тысяча гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы смогут получать по две пенсии Кабмин разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной.