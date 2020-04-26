Работу системы видеофиксации отсрочили из-за карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
МВД сообщило, переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения через карантинные ограничения.
Напомним, еще 12 марта 2020 МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Ранее камеры были установлены в Киеве.
Как водители будут получать протокол. По почте, а его цифровую версию продублируют в электронном кабинете водителя. Также водитель имеет право ознакомиться с фото, видео и узнать место и время нарушения ПДД. Если за рулем был не владелец авто, то штраф будет оплачивать нарушитель.
Штрафы
Finance.ua отправил запрос в МВД относительно точных сроков начала работы видеофиксации, но пока ответ на этот вопрос не получили.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2720 19
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 2247 5
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 1359 5
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 727 4
Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в УкраинеВчера, 19:15 - 520 2
Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение НацбанкаВчера, 08:01 - 29021
Работу системы видеофиксации отсрочили из-за карантинаВчера, 19:11 - 5749 2
Кто получит в мае повышенные пенсии (инфографика)Вчера, 11:03 - 3550 2
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на намерения Польши арестовать его активыВчера, 09:33 - 2798 2
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2720 19
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 706 1
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3304 8
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1249
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 1906 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 972