Работу системы видеофиксации отсрочили из-за карантина

МВД сообщило, переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения через карантинные ограничения.

Напомним, еще 12 марта 2020 МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Ранее камеры были установлены в Киеве.

Как водители будут получать протокол. По почте, а его цифровую версию продублируют в электронном кабинете водителя. Также водитель имеет право ознакомиться с фото, видео и узнать место и время нарушения ПДД. Если за рулем был не владелец авто, то штраф будет оплачивать нарушитель.

Штрафы

Превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару, штраф – 255 грн.

Нарушение проезда перекрестков, езда на красный свет, нарушение дистанции или интервала, невключение поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн.

Превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта, штраф – 510 грн.

Остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн.

Оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы

Finance.ua отправил запрос в МВД относительно точных сроков начала работы видеофиксации, но пока ответ на этот вопрос не получили.

Справка Finance.ua:

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/ч. (Список улиц).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr