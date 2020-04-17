Альфа-Банк Украина запустил международные денежные переводы в мобильном банке Alfa-Mobile

24 апреля состоялось обновление мобильного банка Alfa-Mobile Ukraine. Теперь пользователи могут совершать международные денежные переводы с карты на карту прямо в своем смартфоне, не выходя из дома.

Новый сервис добавлен в раздел «Переводы», а также доступен в быстром меню на главном экране по кнопке «Перевести деньги на карту».

Благодаря новому сервису клиенты могут быстро и комфортно получать денежные переводы из банков более чем 50-ти стран Европы и СНГ, среди которых Польша, Португалия, Испания, Греция, Венгрия, Чехия и др. А также переводить средства со своей карты на карты иностранных банков в 97 странах мира.

Международный перевод фактически не отличается от обычного перевода с карты на карту с той лишь незначительной разницей, что, кроме номера карты иностранного банка, необходимо ввести минимальную дополнительную информацию о получателе или отправителе в другой стране – ФИО и адрес. Сервис находится в разделе «Переводы» –> «Международные переводы» –> «Перевод с карты на карту».

Международные переводы за границу осуществляются в трех валютах: гривна, евро, доллар. Если у клиента Альфа-Банка еще нет валютной карты, он может воспользоваться опцией fast card и открыть ее прямо в мобильном банке. Тарифы на перевод за границу составляют 2 % от суммы перевода (min 50 грн/2 € /2$). Для пополнения карты Альфа-Банка из-за границы тариф составит 2 % от суммы перевода (min 2 €), и несмотря на то, что операция будет осуществлена в евро, перевод успешно зачислится на карту в любой валюте счета.

Кроме функции международных переводов, в новом релизе Alfa-Mobile Ukraine добавлена возможность управления пролонгацией по депозитам, доступными к оформлению в приложении, – «Мобильный» и «Прибыльный». Теперь клиент самостоятельно подключает или наоборот исключает вариант автоматической пролонгации депозита в течение срока действия вклада.

Держатели дебетовых карт получили новый раздел «Тарифы и условия», который содержит информацию о текущем статусе выполнения условий ежемесячного обслуживания (сумма покупок, количество покупок, остаток средств) и действующие лимиты на снятие наличных в банкомате. Также из раздела можно скачать PDF-файл с полными условиями обслуживания по карте.

Установить мобильный банк Alfa-Mobile Ukraine

Справка:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. Банк занимает ведущие позиции во всех ключевых сегментах банковского рынка и является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины.