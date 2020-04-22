У IBM снова стала падать выручка

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У IBM снова начала падать выручка, о чем свидетельствует финансовая отчетность за первый квартал. Бизнес компании был подорван пандемией коронавируса COVID-19.
По итогам первых трех месяцев 2020 года IBM выручила 17,57 млрд долларов, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль в сравнении этих отрезков времени уменьшилась с 1,59 до 1,18 млрд долларов.
В октябре-декабре 2019 года выручка IBM увеличилась после пяти кварталов падения подряд. Чистая прибыль корпорации поднялась почти вдвое.
На скорректированной основе прибыль IBM в первой четверти 2020 года оказалась равной 1,84 доллара на акцию, что превосходит средний аналитический прогноз в 1,8 доллара. Что касается выручки, то ее на Уолл-стрит предсказывали на уровне 17,62 млрд долларов, передает телеканал CNBC.
“Если смотреть на первый квартал, то в течение февраля показатели были на уровне наших ожиданий, – говорит финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh). – Однако с наступлением марта ситуация с коронавирусом, приведшая к социальному дистанцированию, стала более масштабной. Как и следовало ожидать, мы увидели заметные изменения в приоритетах клиентов”.
Из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, компания отозвала прогноз на текущий год. Ранее IBM ожидала по итогам 2020 года скорректированную прибыль в размере не менее 13,35 доллара на акцию. Аналитики прогнозировали в среднем 11,73 доллара на акцию.
“Компания пересмотрит эту позицию на основе ясности относительно макроэкономического восстановления в конце второго квартала”, – говорится в сообщении IBM.
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