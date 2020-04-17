Fitch Ratings назвало сроки получения Украиной кредита от МВФ

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет свой базовый сценарий, согласно которому Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ по новой программе EFF в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и дальнейшей задержки. Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время Украина обсуждает с МВФ вопрос об увеличении суммы кредита и выделении средств в рамках ранее согласованной (на уровне персонала) трехлетней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 5,5 млрд долларов.
При этом в последние недели Украина добилась прогресса в выполнении предварительных условий для окончательного одобрения советом директоров МВФ, включая проведение реформы рынка земли и измененный бюджет 2020 года. Кроме того, в начале апреля в первом чтении было одобрено ключевое изменение для укрепления системы урегулирования банковских проблем и в ближайшее время может состояться окончательное голосование по этому вопросу, говорится в сообщении.
Fitch Ratings также отмечает, что украинская власть при президенте Владимире Зеленском сохраняет высокую поддержку населения, однако его политическая позиция несколько ослабла, особенно в Раде, поскольку сопротивление реформам со стороны корыстных интересов и олигархов тормозит изменения в законодательство. “Недавние неожиданные и частые изменения в правительстве, особенно связанные с ключевыми экономическими позициями, такими как министр финансов, не ослабили сотрудничество с МВФ, но рискуют создать неопределенность в отношении направления политики в сложной внешней обстановке”, – говорится в отчете агентства.
Аналитики Fitch Ratings считают, что соглашение с МВФ необходимо для Украины для удовлетворения возросших потребностей в бюджетном финансировании в 2020 году в размере 20 млрд долларов (учитывая выплаты долгов на 9,9 млрд долларов). При этом транши по программе будут направлены в бюджет, откроют дополнительное финансирование со стороны международных организаций и улучшат настроения инвесторов.
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