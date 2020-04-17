Местные власти могут сами устанавливать доплаты медикам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В органах местного самоуправления есть возможность самостоятельно устанавливать доплаты медикам.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
“У органов местного самоуправления как в Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность устанавливать отдельные доплаты медикам, которые работают в больницах коммунальной собственности. Во-первых, мы очень поддерживаем как министерство такое решение. Спасибо органам местного самоуправления, что они таким образом заботятся о наших врачах”, – отметил Степанов.
Кроме того, он поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за такую инициативу и выразил надежду, что руководители других органов местного самоуправления будут участвовать в данной инициативе.
Как сообщалось, в Киеве врачи и медработники, которые борются с коронавирусом, получили доплату за март. На это Киев из городского бюджета направил почти 10,8 миллиона гривень.
В то же время, харьковский городской голова Геннадий Кернес во время очередной сессии отказался выделять из городского бюджета средства на доплату врачам, которые борются с COVID-19, поскольку, по его словам, они работают в больницах областного подчинения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 5110 13
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 11170 10
Премьер анонсировал введение е-контроля самоизоляцииВчера, 16:32 - 1021 5
Нефтяной рынок: станет ли бензин "бесплатным" для украинцев (инфографика)Вчера, 14:00 - 2071 4
НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкам2 ч. назад - 2393 3
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 5110 13
ФЛП І-II групп предлагают освободить от уплаты единого налогаВчера, 15:02 - 4773
Кредитные каникулы ввели 30 украинских банков: что нужно знать украинцамВчера, 21:03 - 3511 1
Какие услуги появятся на портале "Дія" в ближайшее времяВчера, 16:44 - 2958
НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкам2 ч. назад - 2393 3
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink4 ч. назад - 108
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Вчера, 15:34 - 373
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 579
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2158 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 889