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Местные власти могут сами устанавливать доплаты медикам

Местные власти могут сами устанавливать доплаты медикам

В органах местного самоуправления есть возможность самостоятельно устанавливать доплаты медикам.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“У органов местного самоуправления как в Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность устанавливать отдельные доплаты медикам, которые работают в больницах коммунальной собственности. Во-первых, мы очень поддерживаем как министерство такое решение. Спасибо органам местного самоуправления, что они таким образом заботятся о наших врачах”, – отметил Степанов.

Кроме того, он поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за такую ​​инициативу и выразил надежду, что руководители других органов местного самоуправления будут участвовать в данной инициативе.

Как сообщалось, в Киеве врачи и медработники, которые борются с коронавирусом, получили доплату за март. На это Киев из городского бюджета направил почти 10,8 миллиона гривень.

В то же время, харьковский городской голова Геннадий Кернес во время очередной сессии отказался выделять из городского бюджета средства на доплату врачам, которые борются с COVID-19, поскольку, по его словам, они работают в больницах областного подчинения.

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По материалам УКРИНФОРМ
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