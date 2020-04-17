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Южная Корея переживает сильнейший экономический спад с 2008 года

Южная Корея переживает сильнейший экономический спад с 2008 года

Пандемия коронавируса спровоцировала наибольшее сокращение экономики Южной Кореи с 2008 года в первом квартале 2020 года.

Как сообщает CNBC, ВВП сократился на 1,4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим кварталом.

Подчеркивая проблемы внутреннего спроса, частное потребление сократилось на 6,4% за квартал, что является худшим показателем после спада на 13,8% в первом квартале 1998 года во время финансового кризиса в Азии.

«Экономика, скорее всего, сократится еще как минимум на четверть, поскольку для экспорта продолжатся трудные времена, – сказал Мун Чон-хеуй, экономист KB Bank. – Потребление улучшится, особенно на фоне увеличения бюджетных расходов, но пострадает экспорт основных товаров, включая продукты нефтехимии».

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Данные по состоянию на 23 апреля показали, что экспорт сократился на 2% по сравнению с четвертым кварталом, а инвестиции в строительство и капитальные вложения выросли на 1,3% и 0,2% соответственно.

Экспорт за первые 20 дней апреля упал почти на 27% в годовом исчислении, поставки будут продолжать сокращаться в ближайшие месяцы, поскольку ведущие торговые партнеры, такие как Европа и США, остаются в закрытом положении.

По сравнению с прошлым годом, экономика выросла на 1,3% в первом квартале, снизившись с 2,3% в четвертом квартале.

Ожидается, что давление на Южную Корею сохранится в ближайшие месяцы, эксперты прогнозируют сокращение ВВП на 0,1% в этом году.

По материалам Mind
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