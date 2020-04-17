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На первой неделе карантина рынок новых авто показал положительную динамику.
Об этом свидетельствует аналитика сайта AUTO.RIA.
Как украинцы покупали авто с начала карантина:
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