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Как украинцы покупали авто с начала карантина

Как украинцы покупали авто с начала карантина

На первой неделе карантина рынок новых авто показал положительную динамику.

Об этом свидетельствует аналитика сайта AUTO.RIA.

Как украинцы покупали авто с начала карантина:

  • на первой неделе количество проданных б/у автомобилей выросло на 10,6%;
  • за вторую неделю количество проданных авто с пробегом по Украине сократилась на 36,31%, а количество покупателей — на 11,99%;
  • на третьей неделе количество просмотров предложений о продаже автомобилей несколько выросла, однако звонков продавцам с целью поинтересоваться тем или иным автомобилем стало меньше. Уменьшилось и количество проданных автомобилей. Новых автомобилей, продалось больше, чем обычно. Несколько выросли средние цены на бюджетные авто, такие как Daewoo Lanos или ВАЗ-2109. Также немного больше стали просить владельцы за ЗАЗ «Сенс» и «классические» ВАЗ-2104, -05;
  • на четвертой неделе изоляции в Украине наблюдался рост авторынка — было продано на 5,43% больше авто с пробегом. Также увеличилось и количество покупателей — на 4,03%;
  • на 5-й неделе было продано почти на 5% больше авто с пробегом. Также вырос интерес покупателей в сторону дешевого ценового сегмента — 2-3 тысячи долларов. Обычно основной массив проданных авто находится в диапазоне 5-8 тысяч долларов США. Самые дешевые легковушки ранее не пользовались таким высоким спросом. Также вырос рынок новых авто. Количество покупателей увеличилось на 4,4%, количество просмотров авто на 8,7%, а звонков в автосалоны стало больше почти на 10%.

Справка Finance.ua:

  • В Украине появился реестр профессиональных водителей.
  • В электронном кабинете водителя можно онлайн получить такие услуги, как запись в электронную очередь, проверка авто по VIN-коду, оплата штрафов, верификация данных.

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По материалам Finance.UA
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