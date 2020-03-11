Как создать свой электронный кабинет водителя (инфографика)

В электронном кабинете водителя можно онлайн получить такие услуги, как запись в электронную очередь, проверка авто по VIN-коду, оплата штрафов, верификация данных.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Как создать электронный кабинет водителя:

зайти на сайт Главного сервисного центра МВД . Е-кабинет также доступен на Правительственном портале kmu.gov.ua — в разделе «Электронные услуги»

. Е-кабинет также доступен на Правительственном портале kmu.gov.ua — в разделе «Электронные услуги» авторизоваться при помощи Квалифицированной электронной подписи ( КЭП ), BankID или MobileID;

), BankID или MobileID; указать свою электронную почту (информация необходима для уведомлений о штрафах и обременениях) и номер мобильного телефона (информация нужна для записи в электронную очередь).

Этот кабинет позволяет пользователям:

узнать всю актуальную информацию о транспортном средстве пользователя (технические характеристики, право собственности, историю авто);

получить бесплатную и платную выписку из Единого государственного реестра МВД по VIN -коду транспортного средства;

по -коду транспортного средства; проверить, наложены ли обременения на транспортное средство;

получить информацию об участии транспортного средства в ДТП ;

; оперативно получить полную информацию об административных нарушениях и оплатить штрафы за них;

увидеть информацию об удостоверении водителя пользователя (национальное, международное);

записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД , у которых есть электронная очередь);

(возможно в сервисных центрах , у которых есть электронная очередь); проверить, свободен ли индивидуальный номерной знак в выбранном регионе.

Платная информация:

количество владельцев;

наличие обременений на авто;

прохождение обязательного технического контроля;

наличие информации об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных ТС;

количество дорожно-транспортных происшествий с участием ТС;

дата первой регистрации;

особые отметки.

Стоимость услуг, предоставляемых в электронном кабинете водителя:

информация о собственном транспортном средстве, запись в электронную очередь и проверка индивидуальных номерных знаков – бесплатно;

платная выдержка – 45,68 грн.

Справка Finance.ua:

В Украине появился реестр профессиональных водителей.

Утерянное водительское удостоверение можно восстановить онлайн.

Узнать о том, попадало ли авто в аварии или информацию о праве собственности, или наложены ли на машину штрафы, можно онлайн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫