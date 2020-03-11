Как создать свой электронный кабинет водителя (инфографика)

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В электронном кабинете водителя можно онлайн получить такие услуги, как запись в электронную очередь, проверка авто по VIN-коду, оплата штрафов, верификация данных.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Как создать электронный кабинет водителя:
Этот кабинет позволяет пользователям:
Платная информация:
Стоимость услуг, предоставляемых в электронном кабинете водителя:
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