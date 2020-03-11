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Как создать свой электронный кабинет водителя (инфографика)

Как создать свой электронный кабинет водителя (инфографика)

В электронном кабинете водителя можно онлайн получить такие услуги, как запись в электронную очередь, проверка авто по VIN-коду, оплата штрафов, верификация данных.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Как создать электронный кабинет водителя:

  • зайти на сайт Главного сервисного центра МВД. Е-кабинет также доступен на Правительственном портале kmu.gov.ua — в разделе «Электронные услуги»
  • авторизоваться при помощи Квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или MobileID;
  • указать свою электронную почту (информация необходима для уведомлений о штрафах и обременениях) и номер мобильного телефона (информация нужна для записи в электронную очередь).

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Этот кабинет позволяет пользователям:

  • узнать всю актуальную информацию о транспортном средстве пользователя (технические характеристики, право собственности, историю авто);
  • получить бесплатную и платную выписку из Единого государственного реестра МВД по VIN-коду транспортного средства;
  • проверить, наложены ли обременения на транспортное средство;
  • получить информацию об участии транспортного средства в ДТП;
  • оперативно получить полную информацию об административных нарушениях и оплатить штрафы за них;
  • увидеть информацию об удостоверении водителя пользователя (национальное, международное);
  • записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД, у которых есть электронная очередь);
  • проверить, свободен ли индивидуальный номерной знак в выбранном регионе.

Платная информация:

  • количество владельцев;
  • наличие обременений на авто;
  • прохождение обязательного технического контроля;
  • наличие информации об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных ТС;
  • количество дорожно-транспортных происшествий с участием ТС;
  • дата первой регистрации;
  • особые отметки.

Стоимость услуг, предоставляемых в электронном кабинете водителя:

  • информация о собственном транспортном средстве, запись в электронную очередь и проверка индивидуальных номерных знаков – бесплатно;
  • платная выдержка – 45,68 грн.

Справка Finance.ua:

  • В Украине появился реестр профессиональных водителей.
  • Утерянное водительское удостоверение можно восстановить онлайн.
  • Узнать о том, попадало ли авто в аварии или информацию о праве собственности, или наложены ли на машину штрафы, можно онлайн.

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По материалам Finance.UA
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