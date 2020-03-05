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В Украине появился реестр профессиональных водителей

В Украине появился реестр профессиональных водителей

Команда Министерства инфраструктуры Украины представила базовую версию Реестра профессиональных водителей “Открытый реестр профессиональных водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов”.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

“Реестр профессиональных водителей является проектом официальной электронной базы данных лиц, имеющих свидетельство профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя”, – говорится в сообщении.

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Для чего необходим данный реестр:

  • Перевозчики получат информацию о профессиональных водителях;
  • Контролирующий орган сможет верифицировать квалификационные карточки водителей, удостоверяющие компетентность водителя;

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  • Мининфраструктуры получит возможность обмена информацией с контролирующими органами других стран о водителях, у которых есть квалификационная карта водителя;
  • пассажиры смогут оценить качество полученных услуг и обжаловать действия непрофессионального водителя или перевозчика.

“Реализация проекта приблизит реализацию евроинтеграционного курса Украины, ведь Соглашение об ассоциации предусматривает введение системы подготовки и подтверждения профессиональной компетентности водителей”, – добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Украинский стартап Штрафы UA с участием Министерства инфраструктуры провел релиз приложения, которое оценивает стиль вождения человека и за аккуратное вождение насчитывает кэшбек от суммы страхования.

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По материалам Finance.UA
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