В Украине появился реестр профессиональных водителей

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Команда Министерства инфраструктуры Украины представила базовую версию Реестра профессиональных водителей “Открытый реестр профессиональных водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов”.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
“Реестр профессиональных водителей является проектом официальной электронной базы данных лиц, имеющих свидетельство профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя”, – говорится в сообщении.
Для чего необходим данный реестр:
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“Реализация проекта приблизит реализацию евроинтеграционного курса Украины, ведь Соглашение об ассоциации предусматривает введение системы подготовки и подтверждения профессиональной компетентности водителей”, – добавили в министерстве.
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