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Нацбанк планирует изменить условия открытия и закрытия банковских счетов

Нацбанк планирует изменить условия открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк разработал ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что предлагает Национальный банк:

1). Предоставить право банкам:

  • открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке, на основании поданных клиентом (представителем клиента) документов при удаленном установлении деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга;
  • закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;
  • выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах.

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2). Установить:

  • порядок открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о распределении продукции;
  • особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной благотворительной организации;
  • порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о распределении продукции на территории Украины) и проведение операций по ним;
  • требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности разрешить физическим лицам заключать договора цифровой собственноручной подписью.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке Украины разработали механизм удаленной идентификации лица, который предусматривает, что для открытия счета в банке достаточно будет сделать видезвонок.
По материалам Finance.UA
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