За год цены на коммуналку в Украине вырастут на 10% - прогноз

По состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют роста цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который обнародован на сайте Минэкономики.

Так, изменения тарифов на коммунальные услуги для населения, а именно природный газ, горячая вода, отопление и электроэнергия, по состоянию на апрель 2020 года не предусмотрены. А уже по состоянию на апрель 2021 года предусматривается повышение цены на вышеуказанные коммунальные услуги на 10%.

Справка Finance.ua:

В апреле украинцам пересчитают размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за март 2020 года.

25 марта Кабинет Министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.

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