За год цены на коммуналку в Украине вырастут на 10% - прогноз

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По состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют роста цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%.
Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который обнародован на сайте Минэкономики.
Так, изменения тарифов на коммунальные услуги для населения, а именно природный газ, горячая вода, отопление и электроэнергия, по состоянию на апрель 2020 года не предусмотрены. А уже по состоянию на апрель 2021 года предусматривается повышение цены на вышеуказанные коммунальные услуги на 10%.
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