Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)

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Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Как и оригинальный iPhone SE, вышедший в 2016 году, новая модель оснащена процессором A13 Bionic от iPhone 11 в корпусе iPhone 8 .
У нового SE экран диагональю 4,7 дюйма (как у iPhone 8 ), кнопка “Домой” с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли.
На презентации для журналистов, которая прошла 15 апреля, Apple подчеркнула, что новый SE следует тем же принципам, что и оригинальная модель: доступность, хорошая производительность и небольшой размер.
Фото: Apple
У iPhone SE только одна задняя камера — на 12 мегапикселей, как основная в iPhone 11. При этом телефон поддерживает портретный режим как для задней, так и для фронтальной камеры, но работает он только при съемке людей: с помощью машинного обучения айфон разделяет человека и размывает фон. Раньше портретный режим в селфи-камере был только у моделей с поддержкой Face ID.
Основная камера iPhone SE также поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.
Фото: Apple
Как и iPhone 8, новый айфон поддерживает беспроводную зарядку. В нем также появилась поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM. iPhone SE будет доступен в корпусе черного, белого и красного цвета (при этом передняя панель во всех трех версиях будет черной).
В США предзаказ на новую модель откроется уже 17 апреля. В продажу телефон поступит 24-го.
Модель с 64 гигабайтами памяти будет стоить в США — 399 долларов. Также будут доступны версии с 128 и 256 гигабайтами. Каждому покупателю нового айфона Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.
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