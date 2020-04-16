Оплата аренды во время карантина

Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы.

Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины.

Эта норма предусмотрена в изменениях в Гражданский кодекс, которые парламент принял 13 апреля в законопроекте 3279-д.

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«Ранее парламент освободил владельцев земли и недвижимости от уплаты имущественных налогов за март 2020 года. По оценкам Торгово-промышленной палаты, они смогли сэкономить около 2,9 млрд грн. Льгота, предоставленная владельцам имущества-арендодателям, во многих случаях не привела к уменьшению арендной платы для предпринимателей, которые были вынуждены остановить работу на время карантина. Мы обращали внимание властей на этот вопрос и подход к его решению в других странах – льготу по уплате налогов на имущество получают те арендодатели, которые делают существенную скидку для арендаторов на период карантина», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Согласно новым нормам, арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может или вовсе отменена, или уменьшена до доли в обязательных платежах арендодателя – платы за землю, налога за недвижимость и коммунальных платежей – пропорционально размеру арендованной площади.