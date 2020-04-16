Оплата аренды во время карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы.
Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины.
Эта норма предусмотрена в изменениях в Гражданский кодекс, которые парламент принял 13 апреля в законопроекте 3279-д.
Читайте также: Платить или не платить аренду – разъяснение Союза украинских предпринимателей
«Ранее парламент освободил владельцев земли и недвижимости от уплаты имущественных налогов за март 2020 года. По оценкам Торгово-промышленной палаты, они смогли сэкономить около 2,9 млрд грн. Льгота, предоставленная владельцам имущества-арендодателям, во многих случаях не привела к уменьшению арендной платы для предпринимателей, которые были вынуждены остановить работу на время карантина. Мы обращали внимание властей на этот вопрос и подход к его решению в других странах – льготу по уплате налогов на имущество получают те арендодатели, которые делают существенную скидку для арендаторов на период карантина», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
Согласно новым нормам, арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может или вовсе отменена, или уменьшена до доли в обязательных платежах арендодателя – платы за землю, налога за недвижимость и коммунальных платежей – пропорционально размеру арендованной площади.
«Поскольку в марте собственники имущества были освобождены от уплаты налогов, то предприниматели и малый бизнес «на карантине», которые арендуют помещения, должны будут заплатить только за коммунальные услуги. В апреле размер арендной платы для остановленных бизнесов не может превышать доли в плате за имущество и за коммунальные услуги, которые фактически оплатит арендодатель», – отметил Геннадий Чижиков.
По его словам, вопрос платы за аренду помещений составляет около 95% обращений к системе торгово-промышленных палат. «Введение этой нормы позволяет максимально упростить процедуру урегулирования спорных вопросов. В случаях, когда не удается найти компромисс, предприниматели могут обращаться в систему торгово-промышленных палат для получения сертификата, подтверждающего наличие форс-мажора, и далее защищать свои права в суде», – добавил Геннадий Чижиков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт8 ч. назад - 1031 8
Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и ЛитвеВчера, 19:33 - 1987 3
Во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличныеВчера, 16:46 - 2973 3
Регистрацию ФЛП планируют сделать автоматической - без участия госрегистратораВчера, 14:12 - 1976 2
Средняя цена на бензин и дизтопливо за неделю снизилась на 60 копеек за литрПозавчера, 19:20 - 666 2
Как изменился рынок труда веснойВчера, 12:02 - 3307
Во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличныеВчера, 16:46 - 2973 3
Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и ЛитвеВчера, 19:33 - 1987 3
Регистрацию ФЛП планируют сделать автоматической - без участия госрегистратораВчера, 14:12 - 1976 2
Эксперты раскрыли тайну неубиваемого трояна на Android9 ч. назад - 1644
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенниковПозавчера, 11:10 - 242
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1180 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 579
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2026
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 11256 1