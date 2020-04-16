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Оплата аренды во время карантина

Оплата аренды во время карантина

Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы.

Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины.

Эта норма предусмотрена в изменениях в Гражданский кодекс, которые парламент принял 13 апреля в законопроекте 3279-д.

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«Ранее парламент освободил владельцев земли и недвижимости от уплаты имущественных налогов за март 2020 года. По оценкам Торгово-промышленной палаты, они смогли сэкономить около 2,9 млрд грн. Льгота, предоставленная владельцам имущества-арендодателям, во многих случаях не привела к уменьшению арендной платы для предпринимателей, которые были вынуждены остановить работу на время карантина. Мы обращали внимание властей на этот вопрос и подход к его решению в других странах – льготу по уплате налогов на имущество получают те арендодатели, которые делают существенную скидку для арендаторов на период карантина», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Согласно новым нормам, арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может или вовсе отменена, или уменьшена до доли в обязательных платежах арендодателя – платы за землю, налога за недвижимость и коммунальных платежей – пропорционально размеру арендованной площади.

«Поскольку в марте собственники имущества были освобождены от уплаты налогов, то предприниматели и малый бизнес «на карантине», которые арендуют помещения, должны будут заплатить только за коммунальные услуги. В апреле размер арендной платы для остановленных бизнесов не может превышать доли в плате за имущество и за коммунальные услуги, которые фактически оплатит арендодатель», – отметил Геннадий Чижиков.

По его словам, вопрос платы за аренду помещений составляет около 95% обращений к системе торгово-промышленных палат. «Введение этой нормы позволяет максимально упростить процедуру урегулирования спорных вопросов. В случаях, когда не удается найти компромисс, предприниматели могут обращаться в систему торгово-промышленных палат для получения сертификата, подтверждающего наличие форс-мажора, и далее защищать свои права в суде», – добавил Геннадий Чижиков.

Справка Finance.ua:

  • Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года.
  • Если ваша деятельность на время карантина значится в списке запрещенных, у вас есть основания для освобождения от арендной платы. Однако, возвращаясь к формулировке в Законе №540-ІХ, не платить арендную плату удастся только по договоренности сторон.
  • Как это сделать: Подготовить письменное обращение арендодателю, где объяснить невозможность ведения деятельности, ссылаясь на указанные выше нормы. Письменно закрепить договоренности путем внесения изменений в договор об аренде.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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