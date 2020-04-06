0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса – Нацбанк

Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса – Нацбанк

Национальный банк с начале апреля выкупил на межбанке более 0,5 млрд долл. США после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

“В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

Читайте также: Нацбанк: печать гривны для финансирования бюджета — это путь в никуда

“Есть в казне более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости”, – подчеркнули в НБУ.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.