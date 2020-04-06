Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса – Нацбанк

Национальный банк с начале апреля выкупил на межбанке более 0,5 млрд долл. США после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

“В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

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“Есть в казне более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости”, – подчеркнули в НБУ.