Нацбанк: печать гривны для финансирования бюджета — это «путь в никуда»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии гривны для того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.
«Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки «джинна инфляции и девальвации». Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно вырастут. Это путь в никуда», — сообщил Сологуб.
Читайте также: Нацбанк констатирует стабильность на валютном рынке
В Нацбанке считают, что эмиссия (выпуск) гривны приведет к инфляции, которая больнее всего ударит по доходам малоимущих украинцев, которых государство, наоборот, должно защищать. Профинансировать дефицит в Нацбанке предлагают с помощью внешних займов, в частности в МВФ.
«Наша страна имеет позитивный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета», — сообщили в Нацбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В марте население массово открывало валютные депозиты10 ч. назад - 5353 6
В МАУ рассказали, когда вернут деньги за отмененные рейсы9 ч. назад - 2776 4
В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество7 ч. назад - 1633 3
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов8 ч. назад - 1499 3
В ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в бюджет: кому урежут зарплату9 ч. назад - 1883 2
Работа после пандемии: 74% компаний готовы перевести часть сотрудников на дистанционную работуВчера, 21:02 - 6862 1
В марте население массово открывало валютные депозиты10 ч. назад - 5353 6
Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов3 ч. назад - 2790
Какие автомобили made in USA выбирали украинцы (инфографика)Вчера, 20:11 - 2777
В МАУ рассказали, когда вернут деньги за отмененные рейсы9 ч. назад - 2776 4
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)5 ч. назад - 217
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 7965 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3353 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6801 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 21296 7