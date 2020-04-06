Нацбанк: печать гривны для финансирования бюджета — это «путь в никуда»

В Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии гривны для того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

«Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки «джинна инфляции и девальвации». Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно вырастут. Это путь в никуда», — сообщил Сологуб.

Читайте также: Нацбанк констатирует стабильность на валютном рынке

В Нацбанке считают, что эмиссия (выпуск) гривны приведет к инфляции, которая больнее всего ударит по доходам малоимущих украинцев, которых государство, наоборот, должно защищать. Профинансировать дефицит в Нацбанке предлагают с помощью внешних займов, в частности в МВФ.

Реклама

«Наша страна имеет позитивный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета», — сообщили в Нацбанке.