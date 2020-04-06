Рада изменила условия арендной платы для бизнеса

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13 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, которым, в частности, меняются условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Что изменилось:
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