НБУ не планирует запускать "печатный станок"

Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями “Союза украинских предпринимателей”.

“Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвацийнно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.

Следовательно, возвращаться к этой практике нет смысла”, — сообщил Смолий.

Смолий добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в частности регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.