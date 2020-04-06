НБУ не планирует запускать "печатный станок"

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Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями “Союза украинских предпринимателей”.
“Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвацийнно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.
Следовательно, возвращаться к этой практике нет смысла”, — сообщил Смолий.
Смолий добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в частности регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.
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