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Bank of America дал прогноз курса гривны до конца года

Bank of America дал прогноз курса гривны до конца года

Bank of America прогнозирует падение украинской экономики на 5,6% ВВП в 2020 году, тогда как в конце марта он оценивал его в 1,1% ВВП, курс национальной валюты может составить 26 грн/$1 на конец 2020 года и 27 грн/$1 среднегодовой.

Как свидетельствуют данные обзора инвестбанка, аналитики ожидают инфляции 4,8% и дефицита счета текущих операций в 3,9% ВВП.

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Согласно прогнозу, дефицит бюджета составит 6% ВВП, но в 2021-м сократится до 2,5% ВВП.

По мнению аналитиков, падение импорта из-за введенных правительством ограничений может несколько сгладить экономия за счет падения цен на эгергоносители.

“При условии стабилизации мировых рынков во втором полугодии 2020 года, мы думаем, что приток капитала в Украину может возобновиться”, – указали аналитики.

В то же время аналитики ожидают дальнейшего восстановления роста экономики – на 7,4% ВВП в 2021 году при среднегодовом курсе 26 грн/$1, указано в обзоре.

По материалам Fixygen
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