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Из-за нового "антикризисного" закона украинские города останутся без дорог и коммунальных сетей

Из-за нового "антикризисного" закона украинские города останутся без дорог и коммунальных сетей

Украинские города останутся без львиной доли финансирования из-за “антикризисных” мер правительства для борьбы с коронавирусом. Из-за налоговых изменений, предусмотренных принятым 30 марта в целом законопроектом №3275, города недополучат по меньшей мере 12 млрд грн.

По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, в результате принятия этого закона у общин не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспортной отрасли и ЖКХ.
Как заметили эксперты, опасения глав украинских городов вполне оправданы.

“Для Киева каждый месяц это 1,4 млрд грн в среднем. Еще пару таких месяцев и мы можем забыть о капремонтах в инфраструктуре, в школах и больницах, о строительстве детских садов и ремонте дорог. Для любого из городов 2-3 месяца действия этого закона вызовут полный коллапс и остановку, денег не будет хватать даже на зарплату”, – рассказал советник заместителя главы КГГА Олег Попенко.

Основная проблема принятого законопроекта — это то, что в нем убрали плату за землю. А это одна из главных статей наполнения бюджета наравне с НДФЛ. Потому буквально для каждого из городских глав это серьезный удар по местным бюджетным программам.

“Особенно сейчас это чувствуется, когда на борьбу с коронавирусом в первых рядах стоят органы местного самоуправления, ведь точно из них никто не планировал ежедневную дезинфекцию, остановку предприятий. Это еще один налог, который тоже не будет поступать в бюджет. А компенсаций из госбюджета ждать не стоит сейчас, с учетом экономической ситуации”, – сообщил Попенко.

По материалам УБР
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