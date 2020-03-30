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Подписан антикризисный закон для облегчения условий карантина

Подписан антикризисный закон для облегчения условий карантина

Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года.

Об этом говорится на сайте Президента.

Что предусмотрено законом – дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса:

  • доплата в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19,
  • доплата работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома, – до 100% заработной платы.
  • установление предельных цен на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.
  • операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС,
  • установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов,
  • выплата пособия по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина,
  • упрощается оформление дистанционной работы – работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты,
  • социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения,
  • запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.
  • увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн до 7 млн ​​грн.

Справка Finance.ua:

1 апреля усилили карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Что будет запрещено в Украине:

  • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещение группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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По материалам Finance.UA
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