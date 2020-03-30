Почему следует покупать только электронный полис

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На сегодня остались обязательными требования о наличии у водителя страхового полиса. За отсутствие полиса предусмотрен штраф и временное задержание автомобиля. При ДТП все материальные убытки ложатся на виновного водителя.
Об этом пишет “Дорожный адвокат”.
Наличие у водителя страхового полиса обязательно.
Штрафы. За отсутствие полиса предусмотрен штраф и временное задержание автомобиля. В случае ДТП все материальные убытки ложатся на виновного водителя.
Однако, в условиях глобального карантина одними из рисков заражения являются личное посещение офиса страховой компании для приобретения полиса, получение «из рук в руки» бумажного полиса, а также предъявление и передача бумажного полиса полицейскому на месте остановки.
На время карантина нужно ограничить любые контакты как с людьми, так и с бумажными документами.
Как во время карантина. На сегодня в Украине разрешено предъявлять электронный вариант полиса с мобильного телефона.
Покупая электронный полис, Вы экономите время и средства, а его действие – равноценно бумажному полису.
Приобретение электронного полиса онлайн и предъявление его инспектору на месте остановки с телефона уменьшит риск заражения инфекционными болезнями.
Поэтому покупайте полис только онлайн и предъявляйте полицейскому электронный полис только с телефона без физических контактов и передачи бумажных документов из рук в руки.
Где можно оформить электронный полис – заказать онлайн на всеукраинском сервисе Hotline.finance по ссылке.
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