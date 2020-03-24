В Украине возросли выплаты декретных

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Фонд социального страхования Украины профинансировал 1,3 млн дней декретных за февраль – в целом 376,75 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“За февраль 2020 года Фондом социального страхования Украины было направлено 376,75 млн грн на финансирование пособий по беременности и родам для 13,7 тыс. человек. Выплаты по этому направлению выросли на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.
В целом за февраль Фонд профинансировал работающим женщинам 1 346 920 дней пребывания в декретном отпуске.
Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается с 30 недели беременности на 126 календарных дней, однако в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности сроком 14 календарных дней.
Как начисляется пособие по беременности и родам:
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