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В Украине возросли выплаты декретных

В Украине возросли выплаты декретных

Фонд социального страхования Украины профинансировал 1,3 млн дней декретных за февраль – в целом 376,75 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“За февраль 2020 года Фондом социального страхования Украины было направлено 376,75 млн грн на финансирование пособий по беременности и родам для 13,7 тыс. человек. Выплаты по этому направлению выросли на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.

В целом за февраль Фонд профинансировал работающим женщинам 1 346 920 дней пребывания в декретном отпуске.

Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается с 30 недели беременности на 126 календарных дней, однако в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности сроком 14 календарных дней.

Как начисляется пособие по беременности и родам:

  • предоставляется за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период отпуска в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа;
  • сумма пособия не может быть меньше рассчитанной с минимальной заработной платы;
  • если средний доход застрахованного лица меньше минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая, пособие рассчитывается исходя из минимальной заработной платы;
  • лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, начисленного из двукратного размера минимальной заработной платы.

Как получить помощь:

  • полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Справка Finance.ua:

  • Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.
  • Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн ежемесячно в течение 3 лет.
  • Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша” на сумму 5 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
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