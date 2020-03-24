В Украине возросли выплаты декретных

Фонд социального страхования Украины профинансировал 1,3 млн дней декретных за февраль – в целом 376,75 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“За февраль 2020 года Фондом социального страхования Украины было направлено 376,75 млн грн на финансирование пособий по беременности и родам для 13,7 тыс. человек. Выплаты по этому направлению выросли на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.

В целом за февраль Фонд профинансировал работающим женщинам 1 346 920 дней пребывания в декретном отпуске.

Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается с 30 недели беременности на 126 календарных дней, однако в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности сроком 14 календарных дней.

Как начисляется пособие по беременности и родам:

предоставляется за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период отпуска в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа;

сумма пособия не может быть меньше рассчитанной с минимальной заработной платы;

если средний доход застрахованного лица меньше минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая, пособие рассчитывается исходя из минимальной заработной платы;

лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, начисленного из двукратного размера минимальной заработной платы.

Как получить помощь:

полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Справка Finance.ua:

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.

Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн ежемесячно в течение 3 лет.