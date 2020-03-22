ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" предпринимателям и малому бизнесу

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ПриватБанк ввел кредитные “каникулы” для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
На какой период введены – с 1 марта 2020 года до конца мая.
Для кого доступна услуга – для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту “Кредитный лимит на счете”. Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.
“О порядке введения” кредитных каникул “по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения, в которых банком будет указана подробная информация о новых условиях погашения кредитов на указанные периоды”, – сообщили в банке.
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