ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" предпринимателям и малому бизнесу

ПриватБанк ввел кредитные “каникулы” для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Кредитные каникулы” введены как:*

по кредитам без просроченной задолженности;

по кредитам, которые не были погашены вовремя.

На какой период введены – с 1 марта 2020 года до конца мая.

Для кого доступна услуга – для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту “Кредитный лимит на счете”. Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.

“О порядке введения” кредитных каникул “по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения, в которых банком будет указана подробная информация о новых условиях погашения кредитов на указанные периоды”, – сообщили в банке.

Справка Finance.ua:

Льготный режим не предусматривает «прощение» долгов – это лишь отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое положение в связи с карантином ухудшилось.

Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам и платят их. То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫