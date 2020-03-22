СЕТАМ с начала года продал имущества на 500 миллионов

Государственное предприятие “СЕТАМ” с начала 2020 года продало имущества на более 500 млн грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе, который есть в распоряжении Укринформа.

“Государственное предприятие “СЕТАМ” (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукциона на общую сумму 532 399 210 грн”, – говорится в сообщении.

Подавляющее большинство успешных аукционов – 2021 (на 413 457 013 грн) от Государственной исполнительной службы. 71 успешный аукцион (на 118 942 197 грн) – в рамках добровольной продажи. Увеличение стоимости имущества в процессе торгов – 51 497 669 грн, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов.

«532 млн грн – хороший показатель, для государственного предприятия. Впереди много работы и новых задач, как для меня так и для всего коллектива. Дополнительно сообщаем, что работники предприятия прилагают максимум усилий, чтобы наши клиенты могли принимать участие в торгах не смотря на обстоятельства», – отметил и.о. генерального директора ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.