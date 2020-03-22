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Коронакризис: немецкий бизнес штурмует госбанки

Коронакризис: немецкий бизнес штурмует госбанки

Ввиду угрозы банкротства для многих компаний, в Германии спасательным кругом стала обещанная финансовая помощь правительства. Третий день они штурмуют госбанки в надежде получить средства.

Как сообщает NTV, государственные банки ФРГ завалены заявками от предпринимателей.

Deutsche Bank в первый же день после объявления о госфинансировании получил более двух тысяч запросов, несколько тысяч – Commerzbank.

Большинство заявок подано в KfW, где в понедельник их уже было 135 тысяч. По данным пресс-службы банка, по состоянию на вчера общая сумма запрашиваемого финансирования составила 2 млрд евро.

Финучреждения Германии в ближайшие дни ожидают еще большего наплыва прошений бизнеса о господдержке. Поэтому оперативно реагируют на обращения предпринимателей, несмотря на удаленный режим работы большинства сотрудников банков. Некоторые заявки уже одобрены и даже выплачиваются. Большинство из них находятся на стадии обработки.

Справка Finance.ua:

  • Для противодействия последствиям пандемии коронавируса правительство ФРГ формирует специальный Фонд стабилизации экономики на общую сумму 400 млрд евро.
По материалам Finance.UA
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