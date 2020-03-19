Нацбанк просит Кабмин открыть обменники и ломбарды

Национальный банк Украины обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, введенного властями в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако касается других небанковских финучреждений (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

“Сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, прочие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения”, – сообщают в Нацбанке.

Что предлагает регулятор:

разрешить предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

Справка Finance.ua:

НБУ ранее сообщал, что в условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Также НБУ отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина.

В период карантина будут действовать новые законы по поддержанию бизнеса, которые были приняты Верховной Радой 17 марта.

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.