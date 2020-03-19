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Нацбанк просит Кабмин открыть обменники и ломбарды

Нацбанк просит Кабмин открыть обменники и ломбарды

Национальный банк Украины обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, введенного властями в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако касается других небанковских финучреждений (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

“Сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, прочие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения”, – сообщают в Нацбанке.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины

Что предлагает регулятор:

  • разрешить предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

Справка Finance.ua:

  • НБУ ранее сообщал, что в условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
  • Также НБУ отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина.
  • В период карантина будут действовать новые законы по поддержанию бизнеса, которые были приняты Верховной Радой 17 марта.
  • На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.

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По материалам Finance.UA
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