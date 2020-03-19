Нацбанк просит Кабмин открыть обменники и ломбарды

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Национальный банк Украины обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, введенного властями в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако касается других небанковских финучреждений (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).
“Сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, прочие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения”, – сообщают в Нацбанке.
Что предлагает регулятор:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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