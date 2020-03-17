😷 Банк Англии снизил ставку до 0,1%

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Банк Англии вчера, 19 марта, решил сократить базовую ставку на 15 базисных пунктов (0,15 процентных пункта) до 0,1% – самого низкого уровня с момента основания Банка в 1694 году.
Согласно сообщению центробанка, он также направит в экономику 200 млрд фунтов стерлингов для преодоления последствий распространения коронавируса. Цель – уменьшение стресса на рынках облигаций, а не снижение доходности для стимулирования кредитования и расходов.
По мнению аналитиков, экономика Великобритании скорее всего войдет в глубокую рецессию.
Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике уже заявил, что за последние дни «условия на золотовалютном рынке Великобритании ухудшились, поскольку инвесторы искали инструменты с более коротким сроком погашения, которые являются более близкой заменой высоколиквидных резервов центробанка».
Покупка активов, через которую портфель бондов ЦБ вырастет до 645 млрд фунтов, вольет деньги на рынок и ослабит давление на инвесторов, которые вынуждены продавать облигации.
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