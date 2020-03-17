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😷 Банк Англии снизил ставку до 0,1%

&#128567; Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Банк Англии вчера, 19 марта, решил сократить базовую ставку на 15 базисных пунктов (0,15 процентных пункта) до 0,1% – самого низкого уровня с момента основания Банка в 1694 году.

Согласно сообщению центробанка, он также направит в экономику 200 млрд фунтов стерлингов для преодоления последствий распространения коронавируса. Цель – уменьшение стресса на рынках облигаций, а не снижение доходности для стимулирования кредитования и расходов.

По мнению аналитиков, экономика Великобритании скорее всего войдет в глубокую рецессию.

Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике уже заявил, что за последние дни «условия на золотовалютном рынке Великобритании ухудшились, поскольку инвесторы искали инструменты с более коротким сроком погашения, которые являются более близкой заменой высоколиквидных резервов центробанка».

Покупка активов, через которую портфель бондов ЦБ вырастет до 645 млрд фунтов, вольет деньги на рынок и ослабит давление на инвесторов, которые вынуждены продавать облигации.

Справка Finance.ua:

  • 11 марта банк Англии снизил ставку до 0,25% с 0,75% годовых, а также обнародовал пакет дополнительных мер для борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса, в частности предоставление банкам сверхдешевых кредитов для передачи малому и среднему бизнесу.
  • Европейский центробанк запускает новую программу на 750 млрд евро для противодействия последствиям пандемии коронавируса.
По материалам Финансовый клуб
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