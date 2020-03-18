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Когда Украина ощутит основные последствия эпидемии коронавируса

Когда Украина ощутит основные последствия эпидемии коронавируса

Основные последствия кризисных явлений, спровоцированные коронавирусом, в экономике проявятся через 3-6 месяцев, то есть в июле-сентябре.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаемый, но всегда происходит через непредсказуемые факторы. Таким фактором стал коронавирус, и основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а будет промышленный и сервисный”,— сказал Петрашко.

Он дал прогноз, что многие страны будут защищать внутренние свои рынки и заявил, что Украине тоже следует принять меры по защите украинского производителя.

По материалам УКРИНФОРМ
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