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Porsche Macan станет электромобилем (фото)

Porsche Macan станет электромобилем (фото)

Porsche Macan второго поколения, который сейчас разрабатывает Porsche, получит электрическую силовую установку, то есть станет электромобилем. Версии с бензиновым мотором у этой модели не будет.

Как известно, Porsche Macan первого поколения появился в 2014 году. Это несомненный успех Porsche. В 2019 году во всем мире продали 100 000 кроссоверов Macan, что очень хорошо, учитывая его высокую стоимость. Новое поколение этого кроссовера появится к 2022 году.

Macan второго поколения построят на платформе Premium Platform Electric (PPE). На этой платформе, кстати, VW Group планирует создавать большие высокопроизводительные автомобили. Но «Макан» станет первой моделью на платформе PPE.


Porsche Macan

Интересно, что электрический Macan хотят продавать одновременно с моделью первого поколения с бензиновым мотором. Спрос на электрокары, тем более премиального сегмента, ещё не достаточно большой, поэтому боссы Porsche хотят удовлетворить всех потенциальных покупателей.

По материалам autonews.ua
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