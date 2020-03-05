"Дія": Е-паспорт будет иметь такую ​​же юридическую силу, что и традиционный

Цифровой паспорт, который можно будет получить в приложении “Дія”, получит такую ​​же юридическую силу, как и бумажные паспорта и ID-карты.

Об этом в эфире Радио НВ заявил руководитель проекта “Дія” Мстислав Баник.

“Мы планируем, что с паспортами, которые мы выпустим в бета-тест в течение нескольких недель, все жизненные ситуации уже будут учтены и все учреждения и компании будут вынуждены принимать “Дію” как основной документ, потому что он имеет такую ​​же юридическую силу”, – подчеркнул он.

По его словам, в Минцифры планируют пересмотреть “логику использования прописки” в новых цифровых паспортах, чтобы в будущем отказаться от бумажной справки о регистрации места проживания, которая используется вместе с ID-картами.

Баник сообщил, что по состоянию на утро 11 марта приложение “Дія” установили 1,82 млн человек.

Справка Finance.ua:

Мобильное приложение “Дія” скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.