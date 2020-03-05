"Дія": Е-паспорт будет иметь такую ​​же юридическую силу, что и традиционный

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Цифровой паспорт, который можно будет получить в приложении “Дія”, получит такую же юридическую силу, как и бумажные паспорта и ID-карты.
Об этом в эфире Радио НВ заявил руководитель проекта “Дія” Мстислав Баник.
“Мы планируем, что с паспортами, которые мы выпустим в бета-тест в течение нескольких недель, все жизненные ситуации уже будут учтены и все учреждения и компании будут вынуждены принимать “Дію” как основной документ, потому что он имеет такую же юридическую силу”, – подчеркнул он.
По его словам, в Минцифры планируют пересмотреть “логику использования прописки” в новых цифровых паспортах, чтобы в будущем отказаться от бумажной справки о регистрации места проживания, которая используется вместе с ID-картами.
Баник сообщил, что по состоянию на утро 11 марта приложение “Дія” установили 1,82 млн человек.
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