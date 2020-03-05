0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 339 0

Регулятор установил минимальные цены доставки газа

Регулятор установил минимальные цены доставки газа

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила минимальный тариф за доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Новая стоимость услуги – от (39 куб. м* тариф/12) грн до (314 куб. м* тариф/12) грн в месяц.

Отмечается, что решение НКРЭКУ действует с 1 января, а 6 марта регулятор одобрил.

Постановление предусматривает минимальную плату для:

  • новых потребителей и/или домохозяйств, использующих газ меньше девяти месяцев;
  • домохозяйств, которые длительное время не пользовались газом, в том числе тем, кому перекрыли газ и опломбировали доступ, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора.

От чего зависит размер минимальной платы:

  • от наличия газового оборудования;
  • для домохозяйства с газовой плитой – 39 куб. м* тариф/12;
  • для домохозяйства с плитой и газовой колонкой – 126 куб. м* тариф/12;
  • для домохозяйства с автономным отоплением – 314 куб. м* тариф/12.

Когда будет перерасчет:

  • обновленные счета потребители получат в апреле;
  • тем, кто оплатил по квитанциям в январе и феврале, произведут перерасчет. Деньги останутся на лицевых счетах потребителей.

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для таких потребителей плата за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.

Справка Finance.ua:

  • В марте потребители получат одну платежку за газ. В ней будут объединены суммы за потребление газа и его транспортировку.
  • Киевляне получат начисления за отопление и горячую воду в феврале меньше на 26% и на 24%.
  • В марте киевляне получат платежки за коммунальные услуги нового образца.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.