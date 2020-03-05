Регулятор установил минимальные цены доставки газа

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Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила минимальный тариф за доставку газа.
Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.
Новая стоимость услуги – от (39 куб. м* тариф/12) грн до (314 куб. м* тариф/12) грн в месяц.
Отмечается, что решение НКРЭКУ действует с 1 января, а 6 марта регулятор одобрил.
Постановление предусматривает минимальную плату для:
От чего зависит размер минимальной платы:
Когда будет перерасчет:
Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для таких потребителей плата за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.
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