Регулятор установил минимальные цены доставки газа

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила минимальный тариф за доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Новая стоимость услуги – от (39 куб. м* тариф/12) грн до (314 куб. м* тариф/12) грн в месяц.

Отмечается, что решение НКРЭКУ действует с 1 января, а 6 марта регулятор одобрил.

Постановление предусматривает минимальную плату для:

новых потребителей и/или домохозяйств, использующих газ меньше девяти месяцев;

домохозяйств, которые длительное время не пользовались газом, в том числе тем, кому перекрыли газ и опломбировали доступ, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора.

От чего зависит размер минимальной платы:

от наличия газового оборудования;

для домохозяйства с газовой плитой – 39 куб. м* тариф/12;

для домохозяйства с плитой и газовой колонкой – 126 куб. м* тариф/12;

для домохозяйства с автономным отоплением – 314 куб. м* тариф/12.

Когда будет перерасчет:

обновленные счета потребители получат в апреле;

тем, кто оплатил по квитанциям в январе и феврале, произведут перерасчет. Деньги останутся на лицевых счетах потребителей.

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для таких потребителей плата за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.

Справка Finance.ua:

В марте потребители получат одну платежку за газ. В ней будут объединены суммы за потребление газа и его транспортировку.

Киевляне получат начисления за отопление и горячую воду в феврале меньше на 26% и на 24%.

В марте киевляне получат платежки за коммунальные услуги нового образца.

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