В марте киевляне получат платежки за "коммуналку" нового образца (инфографика)

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В марте киевляне получат платежки за коммунальные услуги нового образца.
Об этом на брифинге сообщил генеральный директор «Центра коммунального сервиса» (ЦКС) Андрей Щербина, сообщает пресс-служба КГГА.
Что изменилось: в марте единый счет-извещение для киевлян будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке «перерасчет» .
Начиная с марта при формировании счетов-уведомлений будут внесены изменения в блок с начислениями КП «Киевтеплоэнерго», а именно:
Инфографика: КГГА
«Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-извещения в блоке «Киевтеплоэнерго» указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%», – отметил Щербина.
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