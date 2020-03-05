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В марте киевляне получат платежки за "коммуналку" нового образца (инфографика)

В марте киевляне получат платежки за "коммуналку" нового образца (инфографика)

В марте киевляне получат платежки за коммунальные услуги нового образца.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор «Центра коммунального сервиса» (ЦКС) Андрей Щербина, сообщает пресс-служба КГГА.

Что изменилось: в марте единый счет-извещение для киевлян будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке «перерасчет» .

Начиная с марта при формировании счетов-уведомлений будут внесены изменения в блок с начислениями КП «Киевтеплоэнерго», а именно:

  • в колонке «начислено» будет отображена 100% сумма начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения;
  • однако в колонке «перерасчет» будет указана сумма «скидки» в связи с изменением цены на природный газ.


Инфографика: КГГА

«Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-извещения в блоке «Киевтеплоэнерго» указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%», – отметил Щербина.

Справка Finance.ua:

  • Благодаря газовой «скидке» в феврале киевляне получат начисления за отопление и горячую воду меньше на 26% и на 24% соответственно.
  • Как ранее заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ, где будут “правильно” отражены стоимость транспортировки и потребления газа.

Как сэкономить на коммуналке 💡

По материалам Finance.UA
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