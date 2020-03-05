Платежки за февраль: сколько киевляне заплатят за горячую воду и тепло (инфографика)

Киевляне получат начисления за отопление и горячую воду в феврале меньше на 26% и на 24%.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».

«Благодаря газовой «скидке» начисления за тепло и горячую воду в феврале уменьшены на 26% – за централизованное отопление и на 24% – за горячую воду. Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил Константин Лопатин, директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго». В бумажной платежке за февраль, которая поступит киевлянам на этой неделе, сумма скидки указана в графе «Перерасчет». Всего в Киеве перерасчет в феврале за потребленные услуги превысил 414 млн грн», – говорится в сообщении.

Сколько необходимо будет заплатить:

в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн – вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал;

для домов без счетчиков стоимость отопления 1 м² составляет 24,34 грн/м² (с учетом температурного коэффициента и газовой «скидки») при нормативном тарифе 38,5 грн/м². Стоимость 1 м³ горячей воды также уменьшилась примерно на 23 грн.



Инфографика КП «Киевтеплоэнерго»

Благодаря чему была пересчитана стоимость услуг:

После появления в правовом поле механизма, который позволяет теплоснабжающим компаниям учитывать актуальную цену газа при начислении за услуги;

Читайте также: Февральские платежки за газ объединят

Этот механизм предусмотрен Постановлением КМУ № 1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованной поставке горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа», принятым 24 декабря 2019.

Справка Finance.ua:

Стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%.

Ранее цена газа определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний, а начиная с декабря 2019 киевляне получают скидку за отопление и горячую воду в соответствии с актуальной ценой газа в расчетном периоде.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫