Платежки за февраль: сколько киевляне заплатят за горячую воду и тепло (инфографика)

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Киевляне получат начисления за отопление и горячую воду в феврале меньше на 26% и на 24%.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».
«Благодаря газовой «скидке» начисления за тепло и горячую воду в феврале уменьшены на 26% – за централизованное отопление и на 24% – за горячую воду. Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил Константин Лопатин, директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго». В бумажной платежке за февраль, которая поступит киевлянам на этой неделе, сумма скидки указана в графе «Перерасчет». Всего в Киеве перерасчет в феврале за потребленные услуги превысил 414 млн грн», – говорится в сообщении.
Сколько необходимо будет заплатить:
Инфографика КП «Киевтеплоэнерго»
Благодаря чему была пересчитана стоимость услуг:
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