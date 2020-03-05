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Февральские платежки за газ объединят

Февральские платежки за газ объединят

В марте потребители получат одну платежку за газ. В ней будут объединены суммы за потребление газа и его транспортировку.

За февраль потребители получат самую низкую платежку за весь отопительный сезон.

“Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019 года”, – сообщили в Кабмине.

Справка Finance.ua:

  • Как ранее заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ, где будут “правильно” отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

Как сэкономить на коммуналке

  • Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.

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По материалам Finance.UA
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