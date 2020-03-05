Февральские платежки за газ объединят

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В марте потребители получат одну платежку за газ. В ней будут объединены суммы за потребление газа и его транспортировку.
За февраль потребители получат самую низкую платежку за весь отопительный сезон.
“Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019 года”, – сообщили в Кабмине.
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