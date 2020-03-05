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Электронное декларирование: какие новшества ждут госслужащих в 2020 году

Электронное декларирование: какие новшества ждут госслужащих в 2020 году

До 1 апреля государственные служащие и субъекты декларирования должны подать ежегодную декларацию за 2019 год, однако в декларировании имеются новшества и изменения.

Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного штаба.

Как отмечается, в октябре прошлого года принят закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции”.

Банковские счета:

  • с января этого года в декларации появился новый раздел – 12.1 “Банковские и другие финансовые учреждения, в которых у субъекта декларирования или членов семьи открыты счета”;

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  • в этом разделе указываются сведения обо всех открытых банковских счетах, в том числе зарубежные. Поэтому счета указываются в международном формате IBAN. Также указываются лица, которые могут распоряжаться счетом или имеют доступ к индивидуальному банковскому сейфу.

Как найти эти счета:

  • необходимо вспомнить, в каких банках у Вас открыты счета. Отсутствие карты не исключает того, что в банке открыт счет. Также, нулевой баланс на счетах не дает оснований не декларировать такой счет;
  • далее необходимо узнать в банковских и финансовых учреждениях, как получить перечень счетов. Но для этого не нужно идти в банк. Узнайте, есть ли эта опция в мобильном банкинге Вашего банка. Например, такой функционал предоставляют ПриватБанк, Ощадбанк, а также OTP банк.


Фото: Антикоррупционный штаб

Уникальный номер записи в реестре:

  • декларант и члены его семьи будут указывать номер Единого государственного демографического реестра;
  • этот номер есть в зарубежном биометрическом паспорте или на ID-карте гражданина Украины;
  • если же таких документов у декларанта или членов семьи нет, то в соответствующем поле декларации следует выбрать отметку «Не применяется».


Фото: Антикоррупционный штаб

Криптовалюта:

  • в нынешней форме декларации можно отметить криптовалюту – Bitcoin Cash, Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin;
  • криптовалюты необходимо указать в 10 разделе декларации “Нематериальные активы”;
  • если криптовалюта определенного вида получалась несколькими операциями, то в поле “Дата приобретения” указывайте дату последней операции;
  • количество токенов криптовалюты и общую стоимость токенов криптовалюты определенного вида, принадлежащих декларанту или члену его семьи, указывают по состоянию на последний день отчетного периода;
  • стоимость указывается на дату приобретения или по последней денежной оценке.

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183 дня

  • в 2020 году было введено понятие “183 дня”. Оно означает, что если Вы проживали с членом семьи или пользовались имуществом в течение 183 дней – это следует задекларировать;
  • в таком случае задекларировать имущество, объекты недвижимости, незавершенного строительства, транспортные средства и пр., что указывается в разделах 2-16 декларации.


Фото: Антикоррупционный штаб

Существенные изменения в имущественном состоянии:

  • в этом году сократилось количество госслужащих, которые должны подавать уведомление об изменениях в имущественном состоянии;
  • сейчас такое уведомление будут подавать лица, занимающие ответственное и особо ответственное положение. А также лица, занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков;
  • такое уведомление подается в течение 10 календарных дней в случае получения дохода, приобретения имущества или осуществления расходов на сумму, превышающую 105 100 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, возникших с начала кампании 2020 года.
  • В декларации (ее главе 11 «Доходы, в том числе подарки») необходимо указывать сведения о полученной заработной плате, включая налоги и сборы, а не фактически полученный доход.
  • Граждане, в 2019 году получавшие иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
По материалам Finance.UA
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