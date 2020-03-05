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2020-й может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, - Bank of America

2020-й может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, - Bank of America

Этот год может оказаться худшим для экономики со времен мирового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали эксперты Bank of America.

Как сообщают аналитики, среди факторов, которые сделают год худшим в десятилетии, – выборы в США, коронавирус, а также торговая война между КНР и Штатами. В Bank of America прогнозируют, что глобальная экономика в 2020 году прибавит лишь 2,8%.

Что же касается коронавируса, по словам аналитиков, в Китае, где он вспыхнул, экономическая активность уже продемонстрировала спад: рост экономики Китая упал с 5,9% до 5,2% еще в прошлом году. Кроме того, проблемы в КНР могут оказать губительное влияние на мировые цепочки поставок и привести к сокращению туристических потоков. Последствия коронавируса в американском банке рассматривают как часть более масштабного замедления, эффект которого могут усилить выборы в США.

Справка Finance.ua:

  • Все ведущие мировые биржи в понедельник, 9 марта, показали худшие результаты со времен глобального кризиса 2008 года. На Нью-Йоркской бирже торги в понедельник открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии.
По материалам Комментарии
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