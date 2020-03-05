Мировые биржи пережили худший день с 2008 года

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Все ведущие мировые биржи в понедельник, 9 марта, показали худшие результаты со времен глобального кризиса 2008 года.
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На Нью-Йоркской бирже торги в понедельник открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии. Согласно правилам торгов, их приостанавливали на 15 минут. “Необходима пауза, чтобы прийти в себя и по-новому взглянуть на ситуацию”, – сказала глава биржи Стейси Каннингем.
Несмотря на паузу, до конца сессии падение составило почти 8%. Это более 2000 пунктов по индексу Dow Jones, который финишировал на уровне 23851 пункт.
Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее – более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% (швейцарский индекс SMI) до почти 8% (немецкий DAX). Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.
Цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Позже падение было частично отыграно на 7%, но оказалось самым большим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.
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