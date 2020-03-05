0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 594 0

Мировые биржи пережили худший день с 2008 года

Мировые биржи пережили худший день с 2008 года

Все ведущие мировые биржи в понедельник, 9 марта, показали худшие результаты со времен глобального кризиса 2008 года.

Читайте также: Цены на нефть достигли нового минимума: стоимость Brent упала ниже 50 долларов

На Нью-Йоркской бирже торги в понедельник открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии. Согласно правилам торгов, их приостанавливали на 15 минут. “Необходима пауза, чтобы прийти в себя и по-новому взглянуть на ситуацию”, – сказала глава биржи Стейси Каннингем.

Несмотря на паузу, до конца сессии падение составило почти 8%. Это более 2000 пунктов по индексу Dow Jones, который финишировал на уровне 23851 пункт.

Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее – более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% (швейцарский индекс SMI) до почти 8% (немецкий DAX). Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

Цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Позже падение было частично отыграно на 7%, но оказалось самым большим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.