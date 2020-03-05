В правительстве обещают индексацию пенсий в течение года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый министр социальной политики Марина Лазебная обещала выплату индексированных пенсий в течение года.
Об этом она заявила в эфире на одном из украинских телеканалов.
По ее словам, с 1 апреля Кабмин планирует начать работу над этим вопросом и в течение года 11 млн пенсионеров получат выплаты.
Читайте также: Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный момент
“Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля”, – заявила Лазебная.
Размер индексации:
Экс-министр социальной политики Юлия Соколовская ранее сообщала, какие индексации пенсионных выплат должны состояться в 2020 году:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 5877 9
Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный моментВчера, 11:11 - 15738 7
До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)Позавчера, 08:58 - 20391 5
Авто на дизеле ищут чаще, чем на бензине: б/у авто в Украине (инфографика)Позавчера, 14:04 - 9350 5
Закрытие убыточных шахт обойдется в 15 млрд грнВчера, 15:01 - 1397 4
Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный моментВчера, 11:11 - 15738 7
5 советов покупателям авто в салонахВчера, 21:29 - 8021 3
Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВРВчера, 12:14 - 6270 4
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 5877 9
Государственные исполнители смогут блокировать счета должниковВчера, 18:37 - 5208 2
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 931
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 729 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 731 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3255
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1664 8