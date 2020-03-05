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В правительстве обещают индексацию пенсий в течение года

В правительстве обещают индексацию пенсий в течение года

Новый министр социальной политики Марина Лазебная обещала выплату индексированных пенсий в течение года.

Об этом она заявила в эфире на одном из украинских телеканалов.

По ее словам, с 1 апреля Кабмин планирует начать работу над этим вопросом и в течение года 11 млн пенсионеров получат выплаты.

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“Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля”, – заявила Лазебная.

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Размер индексации:

  • В 2020 году индексация пенсий составит 11% – это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года.

Экс-министр социальной политики Юлия Соколовская ранее сообщала, какие индексации пенсионных выплат должны состояться в 2020 году:

  • март – повышение на 670 грн/месяц – с принятием ВРУ законопроекта №2494 будет установлено пособие по уходу одиноким пенсионерам;
  • апрель – повышение 100 грн/месяц – автоматический перерасчет пенсии для работающих пенсионеров в связи с увеличением продолжительности страхового стажа;
  • июль – повышение 11-220 грн/месяц – перерасчет пенсионных выплат в связи с повышением размера прожиточного минимума;
  • сентябрь – повышение 500 грн/месяц – украинские пенсионеры будут получать компенсацию к пенсии за достижение почтенного возраста (80+ лет)
  • декабрь – 8-171 грн/месяц – перерасчет пенсий в связи с повышением размера прожиточного минимума.

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По материалам Finance.UA
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