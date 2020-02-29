Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средней номинальной и реальной зарплаты украинцев в 2010-2019 годах.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменилась реальная зарплата (с учетом инфляции):

в течение 2010-2013 годов росла примерно на 10% в год;

в 2014 году реальные зарплаты уменьшились на 6,5%;

в 2015 году уменьшились на 20,2%;

в 2016 году реальная зарплата увеличилась на 9,0%,

в 2017 году увеличилась на 19,1%

в 2018 году увеличилась на 12,5%

в 2019 году увеличилась на 9,8%.

За 2016-2019 годы реальные зарплаты выросли на 55,8%. Если сравнивать реальную зарплату с 2013 годом, то в 2019 году зарплата оказалась на 19,6% выше.

Справка Finance.ua:

Как отмечается в экономическом отчете Минэкономики, размер реальной зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн за час.

Тимофей Милованов заявлял, что за год зарплаты растут в среднем на две тысячи гривен.

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

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