Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза

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Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средней номинальной и реальной зарплаты украинцев в 2010-2019 годах.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Как изменилась реальная зарплата (с учетом инфляции):
За 2016-2019 годы реальные зарплаты выросли на 55,8%. Если сравнивать реальную зарплату с 2013 годом, то в 2019 году зарплата оказалась на 19,6% выше.
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