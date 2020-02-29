Правила получения кредитов на жилье в селе изменились

Кабинет министров 3 марта 2020 года принял постановление “О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины”, которым изменил правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья в селах для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Что это дает. Постановление дает право на полномочия членов семей участников боевых действий, которые продолжают военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту, в случае призыва таких лиц при мобилизации и до окончания прохождения военной службы в особый период, на получение льготного кредита.

Что изменилось:

увеличение кредита на строительство жилья в связи с повышением цен на стройматериалы: с 300 тыс. грн до 400 тыс. грн на новое строительство;

с 150 тыс. грн до 250 тыс. грн на реконструкцию жилого дома, достройку незавершенного строительства жилья;

с 200 тыс. грн до 300 тыс. грн на приобретение жилья и с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн на строительство инженерных сетей, подключение их к существующим коммуникациям.

Справка Finance.ua:

В течение последних 10 лет в” эксплуатацию вводилось”:https://news.finance.ua/ru/news/-/466455/rynok-novostroek-za-10-let-kak-izmenilis-stoimost-zhilya-i-predlozheniya-zastrojshhikov около 10 млн квадратных метров жилья, и темпы этого строительства являются стабильными.