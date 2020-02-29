Правила получения кредитов на жилье в селе изменились

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Кабинет министров 3 марта 2020 года принял постановление “О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины”, которым изменил правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья в селах для отдельных категорий граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Что это дает. Постановление дает право на полномочия членов семей участников боевых действий, которые продолжают военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту, в случае призыва таких лиц при мобилизации и до окончания прохождения военной службы в особый период, на получение льготного кредита.
Что изменилось:
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