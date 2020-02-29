Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков

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В течение последних 10 лет в эксплуатацию вводилось около 10 млн квадратных метров жилья, и темпы этого строительства являются стабильными.
Об этом на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики» портала Finance.ua сообщил Андрей Мима, основатель ЛУН.
Рекордным оказался 2015 год, когда в эксплуатацию ввели свыше 11 млн м2 жилья, однако тогда Госстат еще учитывал в этом количестве реконструкции.
С 2018 года Государственная статистическая служба учитывала только новостройки. Поэтому в 2019 году имеем абсолютный рекорд – 11 млн м2, это более 125 тыс. квартир. По данным Госстата, это всего лишь +0,7% к рынку новостроек, который сейчас составляет 17 млн квартир. Это означает, что реальная потребность в строительстве может быть в 2-3 раза выше, если сделать жилье более доступным.
Распределение по регионам. Половину всего строительства занимают:
В других регионах сосредоточено еще 51% новостроек.
Как изменились новостройки за последние 10 лет (на примере Киева):
Стоимость за квадратный метр жилья в Киеве:
Но из-за падения курса доллара оказалось, что в долларах цена заметно выросла от 850 до 1000 долларов за метр квадратный.
По сравнению с другими столицами соседних стран, средняя стоимость квадратного метра жилья там в 2-2,5 раза выше (2 000 – 2 500 долларов), чем в Киеве.
Предложения застройщиков. В Украине открытые продажи квартир имеют 1 640 застройщиков:
Лишь 18% ЖК из этого количества имеют возможность кредитования. Зато 71% застройщиков предлагают покупателям услугу рассрочка платежа за квартиру, чаще всего – с первым взносом в 50% стоимости. 50% из них дают возможность рассрочки до 1 года, 30% – 1-2 года, 7% – от 3 лет.
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