Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков

В течение последних 10 лет в эксплуатацию вводилось около 10 млн квадратных метров жилья, и темпы этого строительства являются стабильными.

Об этом на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики» портала Finance.ua сообщил Андрей Мима, основатель ЛУН.

Рекордным оказался 2015 год, когда в эксплуатацию ввели свыше 11 млн м2 жилья, однако тогда Госстат еще учитывал в этом количестве реконструкции.

С 2018 года Государственная статистическая служба учитывала только новостройки. Поэтому в 2019 году имеем абсолютный рекорд – 11 млн м2, это более 125 тыс. квартир. По данным Госстата, это всего лишь +0,7% к рынку новостроек, который сейчас составляет 17 млн квартир. Это означает, что реальная потребность в строительстве может быть в 2-3 раза выше, если сделать жилье более доступным.

Распределение по регионам. Половину всего строительства занимают:

Киев и Киевская область – 27% новостроек;

Львов и область – 12%;

Одесса и область – 10%;

В других регионах сосредоточено еще 51% новостроек.

Как изменились новостройки за последние 10 лет (на примере Киева):

среднее количество квартир в одном жилом комплексе (ЖК) с 225 в 2010 году увеличилась до 490 в 2019. В 2020-2022 году ожидается 800-1579 квартир;

самый распространенный класс жилья был эконом, а теперь – комфорт. То есть качество жилья растет;

максимальная этажность возросла с 27 этажей до 30, а в последующие 2 года ожидается увеличение до 33-36 этажей;

средняя этажность уменьшилась с 19 до 16 этажей.

Стоимость за квадратный метр жилья в Киеве:

в 2017 году колебалась в диапазоне 21 -22 тыс. гривен;

в 2018 – 22-23 тыс. гривен;

в 2019 – 23-24 тыс. гривен.

Но из-за падения курса доллара оказалось, что в долларах цена заметно выросла от 850 до 1000 долларов за метр квадратный.

По сравнению с другими столицами соседних стран, средняя стоимость квадратного метра жилья там в 2-2,5 раза выше (2 000 – 2 500 долларов), чем в Киеве.

Предложения застройщиков. В Украине открытые продажи квартир имеют 1 640 застройщиков:

Киевская область (без Киева) – 259 ЖК;

Киев – 239 ЖК;

Львов и область – 236 ЖК;

Одесса и область – 168 ЖК.

Лишь 18% ЖК из этого количества имеют возможность кредитования. Зато 71% застройщиков предлагают покупателям услугу рассрочка платежа за квартиру, чаще всего – с первым взносом в 50% стоимости. 50% из них дают возможность рассрочки до 1 года, 30% – 1-2 года, 7% – от 3 лет.