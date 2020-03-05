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Каждый месяц туристическая отрасль теряет $47 млрд из-за коронавируса - Bloomberg

Каждый месяц туристическая отрасль теряет $47 млрд из-за коронавируса - Bloomberg

Распространение коронавируса COVID-19 привело к плохой ситуации с начала 2000-х годов в туриндустрии, сообщает Bloomberg.

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Президент ассоциации отельеров Комо Роберто Кассани считает, что с подобными проблемами отрасль никогда не сталкивалась.

«У нас были подъемы и падения, но не было ничего похожего на то, что происходит сейчас. Я действительно обеспокоен», – отметил он.

По подсчетам Всемирной ассоциации деловых путешествий, ежемесячно туристический бизнес будет терять $47 млрд.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, сокращение выручки составит $30 млрд из-за падения продаж билетов. Падают продажи премиальных товаров. Boston Consulting Group оценивает возможные потери в 2020 году в этом секторе в $44 млрд.

В качестве примера Bloomberg приводит ситуацию в Италии. На прошлой неделе за три дня было отменено более половины бронирований отелей.

По материалам Mind
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