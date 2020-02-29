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Анонсирован концепт бюджетного электрокроссовера Dacia Spring (фото, видео)

Анонсирован концепт бюджетного электрокроссовера Dacia Spring (фото, видео)

Как и было запланировано, автопроизводитель Dacia представил концепт электрокроссовера Dacia Spring, который обещает стать самым доступным электромобилем на рынке Европы уже в 2021 году.

Представители компании проводят параллели с седаном Logan и кроссовером Duster, которые предлагают пользователям достаточный уровень функциональности и комфорта при весьма доступной по сравнению с конкурентами стоимости. По тому же рецепту будет сделан и пятидверный четырехместный Dacia Spring с запасом хода 200 км по циклу WLTP.


Фото: Groupe Renault

По сути, Dacia Spring представляет собой уже знакомый нам компактный кроссовер Renault City K-ZE, разработанный для китайского рынка. Судя по официальным изображениям, его дизайн минимально изменили, приведя в соответствие с фирменным стилем Dacia, а также сделав более ярким и молодежным.

Автопроизводитель не озвучил других технических характеристик, кроме запаса хода в 200 км, однако серийная модель на основе концепта Dacia Spring наверняка получит те же характеристики, что и Renault City K-ZE.


Фото: Groupe Renault

А это значит, что владелец модели сможет рассчитывать на электродвигатель на передней оси с мощностью всего 33 кВт (44 л.с.) и крутящим моментом 125 Нм, который способен разогнать электрокроссовер до 105 км/ч.

Емкость батареи китайской версии модели составляет 26,8 кВтч, она поддерживает зарядку в режимах AC и DC, при этом в первом случае полный заряд займет порядка 4 часов (Type 2, мощность 6,6 кВт), а во втором зарядить батарею с 30% до 80% можно будет примерно за полчаса (GB/T, скоростная зарядка).


Фото: Groupe Renault

В Китае электрокроссовер Renault City K-ZE доступен в трех конфигурациях по цене $8,700, $9,400 и $10,000 соответственно. Уровень цен в Европе наверняка будет заметно выше, однако в любом случае ниже, чем у других новых электромобилей.

Серийная версия электромобиля на базе концепта Dacia Spring должна выйти на рынки Европы в 2021 году, точная дата, стоимость и планы по выводу модели на украинский рынок пока неизвестны.

По материалам ITC.ua
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