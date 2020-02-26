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Индексации пенсий быть: Минсоцполитики анонсировало рост выплат (инфографика)

Индексации пенсий быть: Минсоцполитики анонсировало рост выплат (инфографика)

Украинским пенсионерам пересчитают пенсии, а также представят новую стратегию роста пенсионных выплат, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже до 2023-го года размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

Как будет осуществляться дополнительное повышение:

  • 2020 год – сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес.);
  • 2021 год – лица от 78;
  • 2022 год – от 75 лет и т. д.


Инфографика: Министерство социальной политики

Какие индексации пенсионных выплат должны состояться:

  • март – повышение на 670 грн/месяц – с принятием ВРУ законопроекта №2494 будет установлено пособие на уход одиноким пенсионерам;
  • апрель – повышение 100 грн/месяц – автоматический перерасчет пенсии для работающих пенсионеров в связи с увеличением продолжительности страхового стажа;

Как накопить себе на пенсию

  • июль – повышение 11-220 грн/месяц – перерасчет пенсионных выплат в связи с повышением размера прожиточного минимума;
  • сентябрь – повышение 500 грн/месяц – украинские пенсионеры будут получать компенсацию к пенсии за достижение почтенного возраста (80+ лет);
  • декабрь – 8-171 грн/месяц – перерасчет пенсий в связи с повышением размера прожиточного минимума.

В Министерстве социальной политики отметили, что индексации запланированы также на последующие годы.

Справка Finance.ua:

  • Ранее на пресс-конференции Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.
  • 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума.
  • Средний размер пенсий для различных категорий граждан:
    • по возрасту – 3 064 грн (получают 75,4% пенсионеров);
    • по инвалидности – 2 641 грн (12,8%);
    • в случае потери кормильца – 2 916 грн (5,7%);
    • за выслугу лет – 4 500 грн (5,4%);
    • социальные пенсии – 1 644 грн (0,7%).
По материалам Finance.UA
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