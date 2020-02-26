Индексации пенсий быть: Минсоцполитики анонсировало рост выплат (инфографика)

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Украинским пенсионерам пересчитают пенсии, а также представят новую стратегию роста пенсионных выплат, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже до 2023-го года размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.
Как будет осуществляться дополнительное повышение:
Инфографика: Министерство социальной политики
Какие индексации пенсионных выплат должны состояться:
В Министерстве социальной политики отметили, что индексации запланированы также на последующие годы.
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